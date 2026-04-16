Matinée musicale Chez Gégène Place du marché La Turballe

La Turballe

Matinée musicale Chez Gégène

Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Chez Gégène est un duo Seine et Marnais qui fait revivre le répertoire des belles chansons françaises du passé.

Son nom laisse deviner l’esprit guinguette dont il s’inspire et qui l’anime… Il sera composé de Jean-Michel (chant et guitare) et Dominique Vernhes (multi-instrumentaliste). .

Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Matinée musicale Chez Gégène La Turballe a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44