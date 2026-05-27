Matinée musicale Le Grand Bazar Café épicerie du PLAN B La Turballe
Matinée musicale Le Grand Bazar Café épicerie du PLAN B La Turballe mercredi 12 août 2026.
La Turballe
Matinée musicale Le Grand Bazar
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Le Grand Bazar est un Quartet de Jazz Swing réunissant violon, guitares et contrebasse. Porté par un swing endiablé, Le Grand Bazar, teinté de vieilleries et de nouveautés vous invite avec convivialité à partager un moment musical et festif ! .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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L’événement Matinée musicale Le Grand Bazar La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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