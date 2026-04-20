Matinée Théâtre Dansé Place André Malraux Ribérac
Matinée Théâtre Dansé Place André Malraux Ribérac samedi 2 mai 2026.
Ribérac
Matinée Théâtre Dansé
Place André Malraux Espace André Malraux Ribérac Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 13:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Un matin théâtre printanier doublement exceptionnel ! Il est accueilli par l’Improbal 2026 et sera conduit par le chorégraphe Vinicius Carvalho de la compagnie Kamamuta.
Atelier ouvert à toutes et tous, sans condition d’âge ni de pratique .
Place André Malraux Espace André Malraux Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 81 82 11
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English : Matinée Théâtre Dansé
L’événement Matinée Théâtre Dansé Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne
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