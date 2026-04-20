Matinée Théâtre Dansé Place André Malraux Ribérac

Ribérac

Matinée Théâtre Dansé

Place André Malraux Espace André Malraux Ribérac Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 13:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Un matin théâtre printanier doublement exceptionnel ! Il est accueilli par l’Improbal 2026 et sera conduit par le chorégraphe Vinicius Carvalho de la compagnie Kamamuta.

Atelier ouvert à toutes et tous, sans condition d’âge ni de pratique .

Place André Malraux Espace André Malraux Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 81 82 11

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English : Matinée Théâtre Dansé

L’événement Matinée Théâtre Dansé Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne