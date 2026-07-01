Matinées Estivales Lectures de contes Sous le Tilleul devant la Mairie Vaux-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Sous le Tilleul devant la Mairie · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Matinées Estivales Lectures de contes

Sous le Tilleul devant la Mairie 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez assister aux matinées estivales avec des lectures de contes pour le jeune public.

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Sous le Tilleul devant la Mairie 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Come join us for our summer mornings featuring storytime for young children.

L’événement Matinées Estivales Lectures de contes Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer