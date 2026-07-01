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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Matinées Estivales Lectures de contes Sous le Tilleul devant la Mairie Vaux-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Sous le Tilleul devant la Mairie · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Sous le Tilleul devant la Mairie
Adresse
1 place Maurice Garnier
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Matinées Estivales Lectures de contes

Sous le Tilleul devant la Mairie 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Venez assister aux matinées estivales avec des lectures de contes pour le jeune public.
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Sous le Tilleul devant la Mairie 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Come join us for our summer mornings featuring storytime for young children.

L’événement Matinées Estivales Lectures de contes Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer

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