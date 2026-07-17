Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Cin’étoiles Dragons

Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 22:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La ville de Vaux-sur-Mer organise une projection gratuite en plein air du film Dragons . Profitez de la fraicheur du Théâtre de Verdure pour vous faire une toile sous les étoiles !

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Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

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English :

The town of Vaux-sur-Mer is organizing a free outdoor screening of the film Dragons . Take advantage of the cool Théâtre de Verdure to enjoy a film under the stars!

L’événement Cin’étoiles Dragons Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Vaux-sur-mer