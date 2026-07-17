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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Cin’étoiles Dragons Vaux-sur-Mer

mercredi 19 août 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Théâtre de Verdure
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Cin’étoiles Dragons

Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 22:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

La ville de Vaux-sur-Mer organise une projection gratuite en plein air du film Dragons . Profitez de la fraicheur du Théâtre de Verdure pour vous faire une toile sous les étoiles !
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Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

The town of Vaux-sur-Mer is organizing a free outdoor screening of the film Dragons . Take advantage of the cool Théâtre de Verdure to enjoy a film under the stars!

L’événement Cin’étoiles Dragons Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Vaux-sur-mer

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