Matinées Estivales Zanzibar Bulles Sous le Tilleul devant la Mairie Vaux-sur-Mer
mercredi 19 août 2026 · Sous le Tilleul devant la Mairie · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Matinées Estivales Zanzibar Bulles
Sous le Tilleul devant la Mairie 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez assister aux matinées estivales avec un spectacle de bulles pour le jeune public.
.
Sous le Tilleul devant la Mairie 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy our summer mornings with a bubble show for young audiences.
L’événement Matinées Estivales Zanzibar Bulles Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer
À voir aussi à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer 9 juillet 2026
- Concert de Gautier Capuçon Parc de la mairie Vaux-sur-Mer 16 juillet 2026
- Un Violon sur la Ville Soirée classique et lyrique avec Vannina Santoni, Julien Dran et Stella Almondo Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 26 juillet 2026
- Camion Cara’Vel à Nauzan Vaux-sur-Mer 30 juillet 2026
- Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer 12 août 2026