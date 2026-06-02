Vaux-sur-Mer

Cin’étoiles Tous en Scène 2

Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 22:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La ville de Vaux-sur-Mer organise une projection gratuite en plein air du film Tous en Scène 2 .

.

Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Vaux-sur-Mer is organizing a free outdoor screening of the film Tous en Scène 2 .

L’événement Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Vaux-sur-mer