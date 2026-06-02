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Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer

Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Adresse : Théâtre de Verdure

Ville : 17640 Vaux-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Vaux-sur-Mer

Cin’étoiles Tous en Scène 2

Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 22:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

La ville de Vaux-sur-Mer organise une projection gratuite en plein air du film Tous en Scène 2 .
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Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

The town of Vaux-sur-Mer is organizing a free outdoor screening of the film Tous en Scène 2 .

L’événement Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Vaux-sur-mer

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