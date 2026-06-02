Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer
Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Vaux-sur-Mer
Cin’étoiles Tous en Scène 2
Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 22:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
La ville de Vaux-sur-Mer organise une projection gratuite en plein air du film Tous en Scène 2 .
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Théâtre de Verdure Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
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English :
The town of Vaux-sur-Mer is organizing a free outdoor screening of the film Tous en Scène 2 .
L’événement Cin’étoiles Tous en Scène 2 Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Vaux-sur-mer
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