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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine à Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine à Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Vaux-sur-Mer vous invite à découvrir son patrimoine à travers trois rendez-vous mêlant histoire, littérature et danse.
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Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the City of Vaux-sur-Mer invites you %E0 to discover its heritage %E0 through three events that blend history, literature, and dance.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de Vaux-sur-mer

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