Matrimoine : on en est où ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Château des Ducs de Bretagne · Nantes
Informations pratiques
Matrimoine : on en est où ? Samedi 19 septembre, 10h00 Château des Ducs de Bretagne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Matrimoine : on en est où ?
En 2009, le second rapport de Reine Prat, sur l’égalité de genres dans la culture fait l’effet d’un choc et d’une prise de conscience. Les femmes dans les arts et la culture sont empêchées, absentes parce que oubliées, effacées. Depuis, de nombreuses personnes dans tous les domaines des arts et de la culture se mobilisent pour découvrir, valoriser, montrer, ce qui nous vient des créatrices.
Plus de quinze ans après ce choc, on en est où ?
Est-ce que les femmes rencontrent toujours des difficultés pour accéder à la création et à la reconnaissance ?
Est-ce que le public a aujourd’hui davantage accès aux créations des femmes : au théâtre ? au musée ? au cinéma ? en librairie ? à la médiathèque ?
Nous tenterons d’apporter des réponses à ces questions avec HF+ Bretagne et les témoignages de créatrices (architecte, écrivaine, artiste).
Salle du Fer à Cheval
Château des Ducs de Bretagne 4 place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.chateaunantes.fr Château des Ducs et de la Duchesse de Bretagne
Musée d’histoire de Nantes Tramway > ligne 1 : arrêt de tramway Duchesse Anne
Busway > ligne 4 : arrêt Duchesse Anne
Bus > 54 et C3 : arrêts Gare Sud et Lieu Unique
Matrimoine : on en est où ?
cc-by-sa
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