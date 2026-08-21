Matrimoine – visites guidées : les femmes à Rennes, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Destination Rennes - Office de Tourisme · Rennes
Informations pratiques
Matrimoine – visites guidées : les femmes à Rennes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Destination Rennes – Office de Tourisme Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée sur le thème des figures féminines qui ont participé à l’histoire de Rennes.
Destination Rennes – Office de Tourisme 1 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]
Au cours de cette visite, redécouvrez les figures féminines qui ont participé à l’histoire de Rennes.
Franck Hamon
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