Matrimoine – visites guidées : les femmes à Rennes, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes

Informations pratiques

Matrimoine – visites guidées : les femmes à Rennes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Destination Rennes – Office de Tourisme Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée sur le thème des figures féminines qui ont participé à l’histoire de Rennes.

Destination Rennes – Office de Tourisme 1 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]

Au cours de cette visite, redécouvrez les figures féminines qui ont participé à l’histoire de Rennes.

Franck Hamon