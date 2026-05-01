MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ÉCHELLE Vendres

Vendres

MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ÉCHELLE

26 Rue du Stade Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Matthieu Nina En bas de l’échelle À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé. 25 ans plus tard, il monte sur scène. Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès. Il a fait de son handicap une force… et même un spectacle ! Dans En bas de l’échelle , Matthieu Nina raconte tout, sans tabou, et fait rire là où l’on n’oserait pas.

À dix ans, Matthieu Nina est victime d’un grave accident une chute d’échelle qui le plonge deux mois dans le coma et lui laisse un lourd handicap moteur. Plutôt que de se résigner, il a transformé cette épreuve en force. Sa chanson fétiche, I Will Survive de Gloria Gaynor, illustre bien son esprit de combattant. Monter sur scène lui a demandé du temps et de la persévérance, mais aujourd’hui, il en a fait son terrain de jeu. Il raconte ce que personne n’ose dire, là où ça fait peur, et réussit le tour de force de faire rire dans l’espace même de la douleur.

Avec Matthieu Nina

Texte Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré et Arsen

Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré

Spectacle présenté dans le cadre du Diversival pour les 10 ans, le spectacle sera suivi d’un repas avec concert sur réservation.

À l’issue du spectacle, un repas-concert sera organisé afin de clôturer ensemble le 10ᵉ anniversaire du Diversival.

Nous serions ravis de vous y retrouver pour prolonger ce moment de convivialité et de fête. Pour toute information ou inscription diversival@gmail.com .

26 Rue du Stade Vendres 34350 Hérault Occitanie

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English : MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ÉCHELLE

Matthieu Nina En bas de l?échelle At the age of 10, Matthieu fell from a ladder and became disabled. 25 years later, he’s back on stage. It took a long time, but that’s because there was no ramp. He has turned his handicap into a strength? and even a show! In En bas de l?échelle , Matthieu Nina tells all, without taboo, and makes us laugh where we wouldn?t dare.

L’événement MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ÉCHELLE Vendres a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT LA DOMITIENNE