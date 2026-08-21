Informations pratiques

Maureillas-las-Illas

*MAUREILLAS-LAS ILLAS, LES HISTOIRES DE LA VALLÉE SAUVAGE

Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 16:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

VISITE GUIDÉE

Laissez-vous conter l’histoire de Maureillas-las-Illas, un village niché au pied du massif des salines connu pour sa production de bouchons de liège jusqu’au 20ème siècle. Notre guide vous mènera jusqu’à église Saint-Etienne abritant un tableau d’Antoine Guerra Le Jeune aussi appelé le peintre des rois catholiques .

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Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

GUIDED TOUR

Let us tell you the story of Maureillas-las-Illas, a village nestled at the foot of the Massif des Salines, known for its production of cork stoppers until the 20th century. Our guide will take you to the Church of Saint-Etienne, which houses a painting by Antoine Guerra “the Younger,” also known as “the painter of the Catholic Monarchs.”

L’événement *MAUREILLAS-LAS ILLAS, LES HISTOIRES DE LA VALLÉE SAUVAGE Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2026-08-21 par VALLESPIR TOURISME