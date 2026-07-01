Mausolée Hériot, Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole, La Boissière-École

samedi 19 septembre 2026 · Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole · La Boissière-École

Informations pratiques

Mausolée Hériot 19 et 20 septembre Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir avec un guide l’histoire de la famille Hériot et leur dernière demeure, une aventure unique dans un petit village des Yvelines !

Mausolée du cimetière de La Boissière-Ecole Route de mauzaise 78125 La Boissière-école La Boissière-École 78125 Yvelines Île-de-France 01 34 85 01 25 Ce mausolée posé au coeur du cimetière attire l’oeil par sa majesté.

Pénétrer à l’intérieur c’est découvrir l’histoire de la famille Hériot, du village de La Boissière à la fin du 19ième siècle à la findu 20ième siècle.

Une expérience unique ! Parking devant le cimetière.

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©mairiedelaboissiereecole