Visite de l’Église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, La Boissière-École

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir en levant les yeux les vitraux de l’atelier Lorin de Chartres et son bleu fabuleux, une partie de l’histoire de la famille Hériot et un tableau de saint Thomas d’Aquin recevant le sang du Christ !

Église Saint-Barthélémy 32 Rue des Écoles, 78125 La Boissière-École, France La Boissière-École 78125 Yvelines Île-de-France 01 34 85 01 25 Stationnement dans la rue.

Visite libre

©mairiedelaboissiere-ecole