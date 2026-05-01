MaXi-Race du lac d’Annecy Parking des Marquisats Annecy
MaXi-Race du lac d’Annecy Parking des Marquisats Annecy vendredi 29 mai 2026.
Annecy
MaXi-Race du lac d’Annecy
Parking des Marquisats 54 rue des Marquisats Annecy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
La MaXi-Race du lac d’Annecy est une course à pied exceptionnelle dans un environnement d’exception en montagne ! C’est avant tout une aventure sportive et humaine, faite par des coureurs, pour des coureurs .
.
Parking des Marquisats 54 rue des Marquisats Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes inscriptionmaxirace@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MaXi-Race du lac d’Annecy
Human and sporting adventure, the MaXi-Race du lac d’Annecy of lake Annecy is made by runners, for runners . Differents races offer the opportunity for all athletes to participate in this celebration of trail-running, whatever their level.
L’événement MaXi-Race du lac d’Annecy Annecy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy
À voir aussi à Annecy (Haute-Savoie)
- Close-up ou la magie rapprochée, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Décodez les erreurs !, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Mallette sur l’esprit critique, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Oups ! Au coeur de l’erreur, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Quiz L’erreur a son mot à dire, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026