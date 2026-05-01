MaXi-Race du lac d’Annecy Parking des Marquisats Annecy

Annecy

MaXi-Race du lac d’Annecy

Parking des Marquisats 54 rue des Marquisats Annecy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

La MaXi-Race du lac d’Annecy est une course à pied exceptionnelle dans un environnement d’exception en montagne ! C’est avant tout une aventure sportive et humaine, faite par des coureurs, pour des coureurs .

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Parking des Marquisats 54 rue des Marquisats Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes inscriptionmaxirace@gmail.com

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English : MaXi-Race du lac d’Annecy

Human and sporting adventure, the MaXi-Race du lac d’Annecy of lake Annecy is made by runners, for runners . Differents races offer the opportunity for all athletes to participate in this celebration of trail-running, whatever their level.

L’événement MaXi-Race du lac d’Annecy Annecy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy