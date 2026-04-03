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LE CHOEUR DU SUD IMPERIAL PALACE Annecy

LE CHOEUR DU SUD IMPERIAL PALACE Annecy

LE CHOEUR DU SUD IMPERIAL PALACE Annecy dimanche 28 juin 2026.

Lieu : IMPERIAL PALACE

Adresse : allee de l'imperial

Ville : 74000 Annecy

Département : 74

Début : 2026-06-28

Fin : 2026-06-28

Heure de début : 17:00

LE CHOEUR DU SUD Début : 2026-06-28 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

IMPERIAL PALACE allee de l’imperial 74000 Annecy 74

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