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FAITES L’APERO PAS LA GUERRE SALLE PIERRE LAMY Annecy

FAITES L’APERO PAS LA GUERRE SALLE PIERRE LAMY Annecy

FAITES L’APERO PAS LA GUERRE SALLE PIERRE LAMY Annecy mercredi 5 août 2026.

Lieu : SALLE PIERRE LAMY

Adresse : Rue de la Republique -

Ville : 74000 Annecy

Département : 74

Début : 2026-08-05

Fin : 2026-08-05

Heure de début : 20:00

FAITES L’APERO PAS LA GUERRE Début : 2026-08-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74

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