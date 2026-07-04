AGENDA · Annecy
Concert à Annecy : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Maurice Annecy
lundi 10 août 2026 · Eglise Saint-Maurice · Annecy
Informations pratiques
Concert à Annecy : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Maurice Annecy Lundi 10 août, 20h00
Vivez une soirée magique à Annecy avec MusiCâme ! Un concert de musique classique d’exception dans un cadre unique. Réservez vite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-10T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-10T21:15:00.000+02:00
1
Eglise Saint-Maurice Rue Saint-Maurice 74000 Annecy Annecy
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Annecy
- LA PETITE SORCIERE – LA PETITE SORCIERE 2-8 ANS SALLE PIERRE LAMY Annecy 5 août 2026
- FAITES L’APERO PAS LA GUERRE SALLE PIERRE LAMY Annecy 5 août 2026
- La nuit aux Archives, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy 18 septembre 2026
- Tragique sortie de bal, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy 18 septembre 2026
- Visite de la Banque de France Annecy, Banque de France, Annecy 19 septembre 2026