Informations pratiques

Concert à Annecy : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Maurice Annecy Lundi 10 août, 20h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-10T21:15:00.000+02:00

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Eglise Saint-Maurice Rue Saint-Maurice 74000 Annecy Annecy



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