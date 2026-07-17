Concert à Annecy : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman, Eglise Notre-Dame de Liesse, Annecy
lundi 10 août 2026 · Eglise Notre-Dame de Liesse · Annecy
Informations pratiques
Concert à Annecy : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Lundi 10 août, 20h00 Eglise Notre-Dame de Liesse Haute-Savoie
Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T20:00:00+02:00 – 2026-08-10T21:15:00+02:00
Fin : 2026-08-10T20:00:00+02:00 – 2026-08-10T21:15:00+02:00
Vivez une expérience musicale inoubliable à Annecy avec l’Ensemble Musicâme France, au cœur de l’Église Notre-Dame de Liesse. Cinq artistes virtuoses vous promettent un concert exceptionnel. Ne manquez pas cette soirée, réservez dès maintenant !
Programme:
M. Ravel : Boléro
C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Finale (Presto)
D. Cantemir : Peşrev Bûselik
W.A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
J.S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
F. Doppler : Airs valaques
A. Piazzolla : Oblivion
F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Eglise Notre-Dame de Liesse Passage Notre dame 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-annecy-musicamefrance/ »}]
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Musicâme France Production
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