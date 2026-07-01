Tragique sortie de bal, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Savoie · Annecy
Informations pratiques
Tragique sortie de bal 18 – 20 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie
Groupe limité à 10 personnes. Dès 16 ans. Indiquez vos coordonnées téléphoniques dans votre réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Glissez-vous dans la peau d’un juré et déterminez l’innocence ou la culpabilité des suspects, en vous appuyant sur les pièces d’une véritable affaire criminelle qui a été jugée par la cour d’assises de la Haute-Savoie en 1914.
Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.
Glissez-vous dans la peau d’un juré et déterminez l’innocence ou la culpabilité des suspects, en vous appuyant sur les pièces d’une véritable affaire criminelle qui a été jugée par la cour d’assises…
©Arch. Dép. Haute-Savoie
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