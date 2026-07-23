Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc Annecy-le-Vieux Annecy
lundi 24 août 2026 · Annecy-le-Vieux · Annecy
Informations pratiques
Annecy
Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc
Annecy-le-Vieux 6 rue du Pré Paillard Annecy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-24
Du 24 août au 5 septembre 2027, la Haute-Savoie accueillera la deuxième édition des Championnats du Monde de Cyclisme UCI, le plus grand événement de l’histoire du cyclisme et du para cyclisme.
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Annecy-le-Vieux 6 rue du Pré Paillard Annecy 74940 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes presse@hsmb2027.fr
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English : Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc
From 24 August to 5 September 2027, Haute-Savoie will play host to the second edition of the UCI Cycling World Championships the largest event in the history of cycling and para-cycling.
L’événement Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc Annecy a été mis à jour le 2026-07-23 par Innovation & Développement Tourisme
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