Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc Annecy-le-Vieux Annecy

Informations pratiques

Annecy

Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc

Annecy-le-Vieux 6 rue du Pré Paillard Annecy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-24

Du 24 août au 5 septembre 2027, la Haute-Savoie accueillera la deuxième édition des Championnats du Monde de Cyclisme UCI, le plus grand événement de l’histoire du cyclisme et du para cyclisme.

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Annecy-le-Vieux 6 rue du Pré Paillard Annecy 74940 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes presse@hsmb2027.fr

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English : Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc

From 24 August to 5 September 2027, Haute-Savoie will play host to the second edition of the UCI Cycling World Championships the largest event in the history of cycling and para-cycling.

L’événement Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc Annecy a été mis à jour le 2026-07-23 par Innovation & Développement Tourisme