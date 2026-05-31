Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy
Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du quartier des Marquisats Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Le Brise Glace Haute-Savoie
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du quartier des Marquisats. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, ces 3 structures vous ouvrent leurs portes pour une exploration inédite, à travers une circulation entre les différents lieux, incluant les coulisses du Brise Glace, les ateliers de l’ESAAA et les logements du foyer.
→ Trois visites prévues à 11h, 14h et 16h (durée : 2h30)
Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450336510 http://www.le-brise-glace.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.le-brise-glace.com »}]
Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du des À 3…
© ESAAA
À voir aussi à Annecy (Haute-Savoie)
- Festival International du Film d’Animation Annecy 21 juin 2026
- Math Aeron (LE GRAND CAFÉ ANNECY), Le grand café Annecy, Annecy 21 juin 2026
- LE CHOEUR DU SUD IMPERIAL PALACE Annecy 28 juin 2026
- LA PETITE SORCIERE – LA PETITE SORCIERE 2-8 ANS SALLE PIERRE LAMY Annecy 5 août 2026
- FAITES L’APERO PAS LA GUERRE SALLE PIERRE LAMY Annecy 5 août 2026