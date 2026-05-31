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Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy

Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy

Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Le Brise Glace

Adresse : 54 bis rue des Marquisats, 74000 Annecy, France

Ville : 74000 Annecy

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Limité à 20 personnes

Visite guidée du quartier des Marquisats Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Le Brise Glace Haute-Savoie

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du quartier des Marquisats. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, ces 3 structures vous ouvrent leurs portes pour une exploration inédite, à travers une circulation entre les différents lieux, incluant les coulisses du Brise Glace, les ateliers de l’ESAAA et les logements du foyer.
→ Trois visites prévues à 11h, 14h et 16h (durée : 2h30)

Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450336510 http://www.le-brise-glace.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.le-brise-glace.com »}]
Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du des À 3…

© ESAAA

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