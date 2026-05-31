Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy

Visite guidée du quartier des Marquisats Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Le Brise Glace Haute-Savoie

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du quartier des Marquisats. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, ces 3 structures vous ouvrent leurs portes pour une exploration inédite, à travers une circulation entre les différents lieux, incluant les coulisses du Brise Glace, les ateliers de l’ESAAA et les logements du foyer.

→ Trois visites prévues à 11h, 14h et 16h (durée : 2h30)

Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450336510 http://www.le-brise-glace.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.le-brise-glace.com »}]

Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du des À 3…

© ESAAA