Visites guidées de la préfecture de la Haute-Savoie, Préfecture de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

Visites guidées de la préfecture de la Haute-Savoie 19 et 20 septembre Préfecture de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Visites guidées par groupes d’environ 25 à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les visites guidées proposées, qui durent environ 30′, se feront par groupes d’environ 25 à 30 personnes, avec un départ toutes les 30 minutes le samedi matin et le dimanche matin de 9 h à 11 h 30.

Elles prévoient notamment une visite de l’extérieur du bâtiment, un rappel de son histoire et la présentation de quelques salles (salle des délibérations du conseil départemental, salon des soeurs PERIES…).

Pas d’accès possible aux personnes à mobilité réduite et inscriptions obligatoires par mail à pref-mci@haute-savoie.gouv.fr (les noms, prénoms et dates de naissance, ainsi qu’une pièce d’identité, seront demandés aux visiteurs).

Préfecture de la Haute-Savoie Rue Revon, 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450336215 https://www.haute-savoie.gouv.fr/ [{« link »: « mailto:pref-mci@haute-savoie.gouv.fr »}] Arrêt de transport en commun à moins de 200 mètres de l’établissement.

Informations sur l’accessibilité par les transports en commun : – « Palais de justice » avec les lignes 1, 4, 5 et 7 – « Préfecture Pâquier » avec la ligne 14

Des places de stationnement sont disponibles à moins de 200 mètres de l’établissement

Des places de stationnement adaptées sont disponibles à moins de 200 mètres de l’établissement.

Les visites guidées proposées, qui durent environ 30′, se feront par groupes d’environ 25 à 30 personnes, avec un départ toutes les 30 minutes le samedi matin et le dimanche matin de 9 h à 11 h 30.

F. AYMA (Préfecture de la Haute-Savoie)