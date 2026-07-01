Visite de la Banque de France Annecy, Banque de France, Annecy
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Annecy
Informations pratiques
Visite de la Banque de France Annecy Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Banque de France Haute-Savoie
Limité à 25 personnes par groupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
La Banque de France d’Annecy vous ouvre ses portes. Description des activités avec des vidéos pédagogiques.
Banque de France 9 avenue de Chambéry, 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 3414 http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://admin.weezevent.com/ticket/O2251943/E2145515/settings/sessions »}] Banque
La Banque de France d’Annecy vous ouvre ses portes. Description des activités avec des vidéos pédagogiques.
©Ministère de la Culture
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