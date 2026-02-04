Maxime Geek Univers Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Maxime Geek Univers

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des passionnés de la culture geek !

.

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maxime Geek Univers

Don’t miss the unmissable event for geek culture enthusiasts! ATTENTION GEEKS! Maxime Geek is back for its 9th edition. A 100% fun, 100% gaming, 100% kid-friendly world awaits you.



On the program: video game tournaments, cosplay contests, card game introductions, a virtual reality area, discovering the latest board games… And lots of prizes to win!!!

Detailed program coming soon.

L’événement Maxime Geek Univers Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de Sainte Maxime