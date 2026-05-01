Mayade Mimbaste
Mayade Mimbaste samedi 9 mai 2026.
Mimbaste
Mayade
Salle Inter associations Mimbaste Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le comité des jeunes Lous Festayres de Mimbaste vous invite à sa mayade le samedi 9 mai !
A 19h30 plantation du mai animée par la banda Los Clarineros, suivi d’un repas à 20h30.
Réservation conseillée.
Le comité des jeunes Lous Festayres de Mimbaste vous invite à sa mayade le samedi 9 mai !
A 19h30 plantation du mai animée par la banda Los Clarineros, suivi d’un repas à 20h30.
Réservation conseillée. .
Salle Inter associations Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 96 06 18
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English : Mayade
The Lous Festayres youth committee of Mimbaste invites you to its mayade on Saturday, May 9!
At 7.30pm: planting of the mayade with entertainment by the Los Clarineros banda, followed by a meal at 8.30pm.
Reservations recommended.
L’événement Mayade Mimbaste a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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