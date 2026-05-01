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Mayade Mimbaste

Mayade Mimbaste

Mayade Mimbaste samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle Inter associations

Ville : 40350 Mimbaste

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mimbaste

Mayade

Salle Inter associations Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Le comité des jeunes Lous Festayres de Mimbaste vous invite à sa mayade le samedi 9 mai !
A 19h30 plantation du mai animée par la banda Los Clarineros, suivi d’un repas à 20h30.
Réservation conseillée.
Le comité des jeunes Lous Festayres de Mimbaste vous invite à sa mayade le samedi 9 mai !
A 19h30 plantation du mai animée par la banda Los Clarineros, suivi d’un repas à 20h30.
Réservation conseillée.   .

Salle Inter associations Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 96 06 18 

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English : Mayade

The Lous Festayres youth committee of Mimbaste invites you to its mayade on Saturday, May 9!
At 7.30pm: planting of the mayade with entertainment by the Los Clarineros banda, followed by a meal at 8.30pm.
Reservations recommended.

L’événement Mayade Mimbaste a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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