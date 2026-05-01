Vendredi de la Recyclerie la soirée du rire Le Café Eco-solidaire Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie la soirée du rire Le Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 8 mai 2026.
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie la soirée du rire
Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le vendredi 8 mai c’est soirée rires au café. Viens décompresser en participant à un atelier autour du rire, animé par Cécile. Gratuit et ouvert à tous. Restauration sur place (cuisine Thaï tarif sur demande).
Le vendredi 8 mai c’est soirée rires au café. Viens décompresser en participant à un atelier autour du rire, animé par Cécile. Gratuit et ouvert à tous. Restauration sur place (cuisine Thaï tarif sur demande). .
Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69 grainesdepartage40@gmail.com
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English : Vendredi de la Recyclerie la soirée du rire
Friday May 8 is a laughter night at the café. Come and unwind in a laughter workshop led by Cécile. Free and open to all. Catering on site (Thai cuisine prices on request).
L’événement Vendredi de la Recyclerie la soirée du rire Mimbaste a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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