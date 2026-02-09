MECANIK PARADIZE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

MECANIK PARADIZE

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-11 23:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Venez vibrer en plein air sur la Piste des Géants pour un festival de musique et machines spectaculaires !

Mecanik Paradize revient à la Halle de La Machine en plein air à Toulouse. Venez vivre trois soirées et une journée exceptionnelles, à l’occasion de la clôture du Pink Paradize Festival en co-production avec les Productions du Possible.

Sur scène, retrouvez les plus grands noms de la musique française et internationale

La programmation de cette année arrive très bientôt et elle s’annonce complètement folle !

Les artistes foulent la scène, au milieu de des machines vivantes dans une scénographie de François Delaroziere.

Le dimanche est consacré aux arts de la rue avec une journée conviviale, festive et gratuite boum miraculeuse et théâtre de rue viennent clôre le festival en beauté.

Retrouvez le programme détaillé sur le site de la Halle de la Machine. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on the Piste des Géants for a festival of music and spectacular machines!

L’événement MECANIK PARADIZE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE