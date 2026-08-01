Méchoui dansant Salle des fêtes Sémelay

Informations pratiques

Sémelay

Méchoui dansant

Salle des fêtes Le bourg Sémelay Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 19:00:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Le Comité des fêtes de Sémelay organise un méchoui le dimanche 30 août 2026 à partir de 19h.

À la salle des Fêtes, midi et soir. Animation musicale. Menu 20€ hors boissons (avec kir et café inclus). Sur réservation. Infos et réservations au 06 44 91 82 36. Sous réserve de conditions climatiques favorables. .

Salle des fêtes Le bourg Sémelay 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 91 82 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Méchoui dansant

L’événement Méchoui dansant Sémelay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan