Méchoui dansant Salle des fêtes Sémelay
dimanche 30 août 2026 · Salle des fêtes · Sémelay
Informations pratiques
Sémelay
Méchoui dansant
Salle des fêtes Le bourg Sémelay Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Le Comité des fêtes de Sémelay organise un méchoui le dimanche 30 août 2026 à partir de 19h.
À la salle des Fêtes, midi et soir. Animation musicale. Menu 20€ hors boissons (avec kir et café inclus). Sur réservation. Infos et réservations au 06 44 91 82 36. Sous réserve de conditions climatiques favorables. .
Salle des fêtes Le bourg Sémelay 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 91 82 36
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English : Méchoui dansant
L’événement Méchoui dansant Sémelay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan