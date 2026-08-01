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Méchoui dansant Salle des fêtes Sémelay

dimanche 30 août 2026 · Salle des fêtes · Sémelay

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
58360 Sémelay
Département
Nièvre
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sémelay

Méchoui dansant

Salle des fêtes Le bourg Sémelay Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Le Comité des fêtes de Sémelay organise un méchoui le dimanche 30 août 2026 à partir de 19h.
À la salle des Fêtes, midi et soir. Animation musicale. Menu 20€ hors boissons (avec kir et café inclus). Sur réservation. Infos et réservations au 06 44 91 82 36. Sous réserve de conditions climatiques favorables.   .

Salle des fêtes Le bourg Sémelay 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 91 82 36 

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English : Méchoui dansant

L’événement Méchoui dansant Sémelay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan

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