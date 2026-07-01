Tournée d’alimentation générale culturelle Le Bourg Montigny-sur-Canne

Informations pratiques

Montigny-sur-Canne

Tournée d’alimentation générale culturelle

Le Bourg Autour de l’église Montigny-sur-Canne Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

Rendez-vous à 15h30 autour de l’église de Montigny-sur-Canne

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .

Le Bourg Autour de l’église Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan