Tournée d’alimentation générale culturelle Le Bourg Montigny-sur-Canne
jeudi 23 juillet 2026 · Le Bourg · Montigny-sur-Canne
Informations pratiques
Montigny-sur-Canne
Tournée d’alimentation générale culturelle
Le Bourg Autour de l’église Montigny-sur-Canne Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-23
La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
Rendez-vous à 15h30 autour de l’église de Montigny-sur-Canne
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .
Le Bourg Autour de l’église Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English : Tournée d’alimentation générale culturelle
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan