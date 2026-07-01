Informations pratiques

Nogent

Medi-Anim

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-24 2026-08-20

Tout public

Jeudi 9 juillet Atelier striting art développe ta créativité avec des fils colorés ! A partir de 7 ans sur inscription.

Vendredi 24 juillet Création de robots crée ton robot à partir de matériaux recyclés. A partir de 7 ans sur inscription.

Jeudi 20 août Les constellations lectures de mythes + atelier créatif crée ta constellation . A partir de 7 ans sur inscription. .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@nogent52.fr

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English :

L’événement Medi-Anim Nogent a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont