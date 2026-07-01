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AGENDA · Nogent

Medi-Anim Nogent

jeudi 9 juillet 2026 · Nogent

Medi-Anim Nogent

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Adresse
Médiathèque Bernard Dimey
Ville
52800 Nogent
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Medi-Anim

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-24 2026-08-20

Tout public
Jeudi 9 juillet Atelier striting art développe ta créativité avec des fils colorés ! A partir de 7 ans sur inscription.
Vendredi 24 juillet Création de robots crée ton robot à partir de matériaux recyclés. A partir de 7 ans sur inscription.
Jeudi 20 août Les constellations lectures de mythes + atelier créatif crée ta constellation . A partir de 7 ans sur inscription.   .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89  mediatheque@nogent52.fr

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English :

L’événement Medi-Anim Nogent a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont

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