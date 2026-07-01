Medi-Anim Nogent
jeudi 9 juillet 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Medi-Anim
Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-24 2026-08-20
Tout public
Jeudi 9 juillet Atelier striting art développe ta créativité avec des fils colorés ! A partir de 7 ans sur inscription.
Vendredi 24 juillet Création de robots crée ton robot à partir de matériaux recyclés. A partir de 7 ans sur inscription.
Jeudi 20 août Les constellations lectures de mythes + atelier créatif crée ta constellation . A partir de 7 ans sur inscription. .
Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@nogent52.fr
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English :
L’événement Medi-Anim Nogent a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont
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