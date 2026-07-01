Conférence portraits célèbres Nogent
samedi 11 juillet 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Conférence portraits célèbres
Micro-Folie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Samedi 11 juillet, partez à la découverte des plus grands portraits de l’histoire de l’art avec le musée numérique Micro-Folie Nogent 52 de La Jeune Fille à la Perle au Portrait de Dora Maar.
A partir de 16 ans
Sur inscription .
Micro-Folie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 23 93 74 micro-folie@villedenogent52.com
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English :
L’événement Conférence portraits célèbres Nogent a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont
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