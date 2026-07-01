Informations pratiques

Nogent

Conférence portraits célèbres

Micro-Folie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Samedi 11 juillet, partez à la découverte des plus grands portraits de l’histoire de l’art avec le musée numérique Micro-Folie Nogent 52 de La Jeune Fille à la Perle au Portrait de Dora Maar.

A partir de 16 ans

Sur inscription .

Micro-Folie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 23 93 74 micro-folie@villedenogent52.com

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English :

L’événement Conférence portraits célèbres Nogent a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont