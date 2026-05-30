ARPL 2026 Le corps au travail Nogent
samedi 3 octobre 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
ARPL 2026 Le corps au travail
Médiathèque Bernard Dimey La Cave à Bernard Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne, la Ville et la médiathèque de Nogent
Par Elsa Guest-Guiader
Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable
Le travail façonne nos corps il les use, les blesse, mais peut aussi les sublimer. Entre la souffrance des tâches répétitives et l’épanouissement d’un métier qui nous grandit, comment concilier productivité et respect de soi ? Le corps au travail est-il une ressource à exploiter, ou un partenaire à écouter ? Et si le progrès technologique, en automatisant les gestes, nous libérait… ou nous aliénait davantage ? .
Médiathèque Bernard Dimey La Cave à Bernard Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 28 20 contact@ligue52.org
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English :
L’événement ARPL 2026 Le corps au travail Nogent a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne de Chaumont
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