Informations pratiques

Nogent

ARPL 2026 Le corps au travail

Médiathèque Bernard Dimey La Cave à Bernard Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne, la Ville et la médiathèque de Nogent

Par Elsa Guest-Guiader

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Le travail façonne nos corps il les use, les blesse, mais peut aussi les sublimer. Entre la souffrance des tâches répétitives et l’épanouissement d’un métier qui nous grandit, comment concilier productivité et respect de soi ? Le corps au travail est-il une ressource à exploiter, ou un partenaire à écouter ? Et si le progrès technologique, en automatisant les gestes, nous libérait… ou nous aliénait davantage ? .

Médiathèque Bernard Dimey La Cave à Bernard Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 28 20 contact@ligue52.org

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English :

L’événement ARPL 2026 Le corps au travail Nogent a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne de Chaumont