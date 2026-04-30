Nogent

Visite de l’orgue de Nogent

Eglise Saint-Jean de Nogent Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Rendez-vous pour une visite inédite de l’orgue de Nogent !

Cet orgue fait actuellement l’objet d’une collecte de dons en vue de sa préservation et de sa restauration.

Sur inscription.

L’événement s’inscrit dans le cadre du Printemps du patrimoine, organisé par la Fondation du patrimoine en Haute-Marne du 25 avril au 3 juillet 2026.

A cette occasion, le Passeport du patrimoine propose un parcours inédit permettant de découvrir et de soutenir dix sites patrimoniaux emblématiques du département.

Tout au long de la saison, des visites gratuites, sur inscription, sont organisées afin de découvrir ces lieux chargés d’histoire et de mieux comprendre les enjeux liés à leur préservation. .

Eglise Saint-Jean de Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est aurelien.boillot@fondation-patrimoine.org

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English :

L’événement Visite de l’orgue de Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Chaumont