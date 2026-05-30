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AGENDA · Nogent

Fête des associations à Nogent Nogent

samedi 5 septembre 2026 · Nogent

Fête des associations à Nogent Nogent

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry
Ville
52800 Nogent
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Fête des associations à Nogent

Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Tout public
Cet après-midi sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif nogentais
plus de 30 associations présentes, démonstrations, animations, structures gonflables, tombola, color Run pour petits et grands, fresque participative…   .

Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77  mairie@nogent52.fr

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English :

L’événement Fête des associations à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont

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