Fête des associations à Nogent Nogent
samedi 5 septembre 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Fête des associations à Nogent
Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Tout public
Cet après-midi sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif nogentais
plus de 30 associations présentes, démonstrations, animations, structures gonflables, tombola, color Run pour petits et grands, fresque participative… .
Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@nogent52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des associations à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Nogent (Haute-Marne)
- Conférence portraits célèbres Nogent 8 août 2026
- Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine Nogent 11 août 2026
- Visite de l’orgue de Nogent Nogent 5 septembre 2026