Informations pratiques

Nogent

Fête des associations à Nogent

Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Tout public

Cet après-midi sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif nogentais

plus de 30 associations présentes, démonstrations, animations, structures gonflables, tombola, color Run pour petits et grands, fresque participative… .

Esplanade du Centre Sportif et Culturel Robert-Henry Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@nogent52.fr

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English :

L’événement Fête des associations à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont