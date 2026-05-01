Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine Nogent
Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine Nogent samedi 30 mai 2026.
Nogent
Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine
Musée Virtuel Micro Folie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Dans le cadre de la programmation culturelle, le musée numérique Micro-Folie de Nogent organise une nouvelle rencontre intitulée Les trésors de l’Antiquité Gréco-Romaine .
Une conférence immersive invitera les participants à plonger au cœur de l’Antiquité gréco-romaine, à travers ses œuvres, ses mythes et ses savoirs.
Une occasion de découvrir de manière vivante et accessible cette période fondatrice de notre histoire.
A partir de 16 ans.
sur inscription. .
Musée Virtuel Micro Folie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 23 93 74 micro-folie@villedenogent52.com
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English :
L’événement Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine Nogent a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont