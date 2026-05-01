Nogent

Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine

Musée Virtuel Micro Folie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Dans le cadre de la programmation culturelle, le musée numérique Micro-Folie de Nogent organise une nouvelle rencontre intitulée Les trésors de l’Antiquité Gréco-Romaine .

Une conférence immersive invitera les participants à plonger au cœur de l’Antiquité gréco-romaine, à travers ses œuvres, ses mythes et ses savoirs.

Une occasion de découvrir de manière vivante et accessible cette période fondatrice de notre histoire.

A partir de 16 ans.

sur inscription. .

Musée Virtuel Micro Folie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 23 93 74 micro-folie@villedenogent52.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Trésors de l’Antiquité Gréco-romaine Nogent a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont