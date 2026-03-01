Médiathèque Club Ados Mutzig

Médiathèque Club Ados

Tu as entre 11 et 17 ans et tu adores lire ? Viens partager tes derniers coups de coeur à la médiathèque !

Le club a lieu une fois entre chaque vacances scolaires. Les achats de livres ados du mois sont présentés par Mathilde avant de laisser les jeunes échanger sur leurs dernières lectures (de la médiathèque ou non).

Mercredi 18 Mars

à 14h

Salle d’animation

Entrée libre .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

