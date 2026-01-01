Yoga du rire Mutzig

Yoga du rire

39 rue du chateau Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15 17:00:00

fin : 2026-01-22 18:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Le yoga du rire ne s’explique pas, il se vit.

Offrez-vous une parenthèse joyeuse et venez découvrir une séance. Accessible à toutes et tous à partir de 12 ans, cette pratique invite à relâcher les tensions, retrouver de l’énergie et cultiver une joie simple et communicative.

Né en 1995 grâce à un médecin indien et son épouse, le yoga du rire repose sur des exercices ludiques et accessibles à tous, associant le rire sans raison aux respirations yogiques. Le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire provoqué dans les deux cas, il en reçoit pleinement les bienfaits.

Aujourd’hui, le yoga du rire se pratique partout dans le monde, avec des milliers de clubs répartis dans plus de 120 pays. En France, il est porté par l’Institut Français du Yoga du Rire, en lien direct avec son fondateur.

Venez vivre l’expérience, respirer, rire, et repartir plus léger. Une séance suffit souvent pour comprendre.

Tous les jeudis, hors vacances scolaires, au château des Rohan de Mutzig à 17h. Inscription à la séance, au trimestre ou à l’année. .

39 rue du chateau Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 84 09 32 larouedesemotions@gmail.com

