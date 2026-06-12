Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux Médiathèque Coteaux du Lizon
mercredi 26 août 2026 · Médiathèque · Coteaux du Lizon
Informations pratiques
Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux
Mercredi 26 août de 15h à 18h
Envie de jouer ? Rejoignez-nous pour un après-midi ludique et plein de découvertes avec Delphine de la Rempichotte !
Pour tous et toutes .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)