Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux Médiathèque Coteaux du Lizon

Informations pratiques

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux

Mercredi 26 août de 15h à 18h

Envie de jouer ? Rejoignez-nous pour un après-midi ludique et plein de découvertes avec Delphine de la Rempichotte !

Pour tous et toutes .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Après-midi jeux Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)