Médiathèque de Saumur, Médiathèque, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Saumur
Informations pratiques
Médiathèque de Saumur Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
De l’abbaye de Saint-Florent à la médiathèque de Saumur : une histoire de manuscrits
Parmi les plus anciens ouvrages conservés à la médiathèque de Saumur figurent des manuscrits issus des saisines révolutionnaires à l’abbaye de Saint-Florent.
Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye, présentera ses recherches et ses découvertes sur ces documents précieux : une rencontre passionnante pour les curieux du patrimoine.
Sur inscription depuis le site de la médiathèque : https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr
Médiathèque Rue Céléstin Port , 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr/ »}] [{« link »: « https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr »}]
De l’abbaye de Saint-Florent à la médiathèque de Saumur : une histoire de manuscrits
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