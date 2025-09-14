Médiathèque de Saumur, Médiathèque, Saumur

Informations pratiques

Médiathèque de Saumur Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

De l’abbaye de Saint-Florent à la médiathèque de Saumur : une histoire de manuscrits

Parmi les plus anciens ouvrages conservés à la médiathèque de Saumur figurent des manuscrits issus des saisines révolutionnaires à l’abbaye de Saint-Florent.

Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye, présentera ses recherches et ses découvertes sur ces documents précieux : une rencontre passionnante pour les curieux du patrimoine.

Sur inscription depuis le site de la médiathèque : https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr

Médiathèque Rue Céléstin Port , 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr/ »}] [{« link »: « https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr »}]

De l’abbaye de Saint-Florent à la médiathèque de Saumur : une histoire de manuscrits