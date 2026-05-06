Médiathèque Exposition Alice Godeau Médiathèque Treignac
Médiathèque Exposition Alice Godeau Médiathèque Treignac mercredi 6 mai 2026.
Treignac
Médiathèque Exposition Alice Godeau
Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26
Venez découvrir l’exposition d’Alice Godeau Chasseur de nuit a doublé la pénombre
Alice Godeau réside à Chamberet et elle réunit pour la médiathèque intercommunale de Treignac une partie de son travail actuel des dessins d’encres végétales, des collages d’images, des collectes/assemblages de matières et, d’un peu plus loin dans le temps, une série de photographies nantaises.
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Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
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English : Médiathèque Exposition Alice Godeau
L’événement Médiathèque Exposition Alice Godeau Treignac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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