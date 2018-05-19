Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Médiathèque Chassal-Molinges
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Médiathèque Chassal-Molinges mardi 19 mai 2026.
Chassal-Molinges
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble
Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude CHASSAL-MOLINGES SOIRÉE SCRABBLE
Mardi 19 mai 18h
Un moment convivial autour des lettres et des mots, proposé par les bénévoles de la médiathèque.
À partir de 11 ans. .
Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27
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English : Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble
L’événement Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)