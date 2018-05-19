Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Médiathèque Chassal-Molinges mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 4B Rue des Écoles

Ville : 39360 Chassal-Molinges

Département : Jura

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chassal-Molinges

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble

Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude CHASSAL-MOLINGES SOIRÉE SCRABBLE

Mardi 19 mai 18h

Un moment convivial autour des lettres et des mots, proposé par les bénévoles de la médiathèque.
À partir de 11 ans.   .

Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble

L’événement Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude Soirée scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Chassal-Molinges (Jura)