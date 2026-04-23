Médiathèque l’Estuaire Atelier jardinage autour d’un café Médiathèque l’Estuaire La Richardais

La Richardais

Médiathèque l’Estuaire Atelier jardinage autour d’un café

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 11:45:00

Date(s) :

2026-05-02

Atelier convivial animé par Yann Valard pour découvrir le jardinage naturel et échanger autour de pratiques simples et durables permaculture, compostage, taille, création de potager… Un moment d’échange et de conseils pour jardiner autrement !

Un 2ème atelier est prévu le lundi 11 mai de 16h à 18h.

Inscription obligatoire par téléphone ou mail. .

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28

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English :

L’événement Médiathèque l’Estuaire Atelier jardinage autour d’un café La Richardais a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme