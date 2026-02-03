Médiathèque l’Ourse Mes premières histoires Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Mes premières histoires

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Atelier de poésie

En compagnie de Maud Bruguière, créatrice des carnets artisanaux Camelle et Vagabonde , composez votre petit carnet poétique. Vos mots, vos couleurs, une trace unique… et libre.

Cet atelier, organisé dans le cadre du printemps des poètes, s’inscrira dans la thématique 2026 Liberté. Force vive déployée.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Ados Adultes

Durée ~ 3h

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

