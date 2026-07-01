Informations pratiques

La Guerche-de-Bretagne

Médiation à la Micro-Folie Les scandales dans l’histoire de l’art

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Médiation Micro-Folie Les scandales dans l’histoire de l’art

L’espace Micro-Folie, situé au premier étage de La Salorge, propose une soirée thématique originale le mercredi 15 juillet 2026 de 19h à 20h30. Intitulée Les scandales dans l’histoire de l’art , cette conférence interactive invitera le public à explorer les œuvres célèbres qui, par leur sujet ou leur technique, ont brisé les tabous et bousculé leur époque. L’accès à cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous (public adolescent et adulte).

Horaire Mercredi 15 juillet à 19h

Lieu La Salorge (1er étage)

Tarif Entrée libre et gratuite. .

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32

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English :

L’événement Médiation à la Micro-Folie Les scandales dans l’histoire de l’art La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT VITRE