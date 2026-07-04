Médiation libre, Parc de Clères, Clères

Informations pratiques

Médiation libre Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc de Clères Seine-Maritime

12€ plein tarif, 10,5€ tarif réduit, 9€ 3-15 ans, gratuit (<3 ans, personne en situation de handicap et accompagnateur, bénéficiaires des minima sociaux, etc.) Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le parc, un de nos médiateurs se balade avec milles curiosités dans sa besace, n’hésitez pas à l’aborder et lui poser des questions : il sera ravi de vous en apprendre plus sur le parc et ses pensionnaires ! Compris avec le droit d’entrée du parc.

Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères 76690 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 23 08 https://www.parcdecleres.fr/ https://www.facebook.com/parcdecleres;https://www.instagram.com/parcdecleres/ Le parc de Clères est un parc zoologique fondé en 1919 par l’ornithologue et naturaliste Jean Delacour sur un site exceptionnel. On y trouve à la fois un parc botanique à l’anglaise contenant des essences rares, et un château dont l’histoire remonte au XIIe siècle. 1500 animaux vivent dans ce parc animalier, dont près d’un millier sont en liberté. Les collections animales sont à dominante

ornithologique : différentes espèces de grues, flamants, ibis, bernaches, touracos ou faisans y sont conservées. De nombreux mammifères sont présents également : antilopes, wallabies, gibbons, panda roux, tamarins et deux espèces de lémuriens.

Dans le parc, un de nos médiateurs se balade avec milles curiosités dans sa besace, n’hésitez pas à l’aborder et lui poser des questions : il sera ravi de vous en apprendre plus sur le parc et ses !…

©Julien Paquin – Département de la Seine-Maritime