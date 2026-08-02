Médidation Bains sonores à Batz Île-de-Batz
dimanche 2 août 2026 · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Médidation Bains sonores à Batz
Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Une parenthèse de relaxation sonore au cœur de l’été, au son des bols tibétains, voix, percussions douces et instruments mélodiques intuitifs. Une invitation au lâcher-prise et à la détente profonde.
Gestalt-thérapeute, Nausicaa Meyer cultive une écoute fine du son et de la voix, nourrie par son métier de chanteuse et coach vocal. Elle vous accompagne dans cette expérience sensorielle avec douceur et présence.
Durée 1h Sur inscription Accessible à tous Déplacement à domicile et autres dates sur demande. .
Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 61 73 35 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Médidation Bains sonores à Batz Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Île-de-Batz (Finistère)
- Projection du film Ma vache et moi de Buster Keaton Musicien Christofer Bjurstrom Muet Salle Ker Anna Île-de-Batz 5 août 2026
- Une journée de ressourcement au cœur de la nature Lieu-dit Penn Batz Île-de-Batz 7 août 2026
- Vide grenier Île-de-Batz 12 août 2026
- Projection du film All we imagine as light De Payal Kapadia VO avec sous-titres français Salle Ker Anna Île-de-Batz 12 août 2026
- Projection du film Témoin à charge de Billy Wilder avec Marlène Dietrich VF Salle Ker Anna Île-de-Batz 19 août 2026