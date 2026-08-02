Informations pratiques

Île-de-Batz

Médidation Bains sonores à Batz

Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Une parenthèse de relaxation sonore au cœur de l’été, au son des bols tibétains, voix, percussions douces et instruments mélodiques intuitifs. Une invitation au lâcher-prise et à la détente profonde.

Gestalt-thérapeute, Nausicaa Meyer cultive une écoute fine du son et de la voix, nourrie par son métier de chanteuse et coach vocal. Elle vous accompagne dans cette expérience sensorielle avec douceur et présence.

Durée 1h Sur inscription Accessible à tous Déplacement à domicile et autres dates sur demande. .

Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 61 73 35 68

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English :

L’événement Médidation Bains sonores à Batz Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX