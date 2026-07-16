Medieval crack, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Medieval crack 26 et 27 août Théâtre de l’Orangerie

Tarif normal : 20.-

AVS, AI, Chômage : 15.-

Professionnel : 15.-

Etudiant·es, – de 20 ans : 10.-

Membre groupement de seniors : 10.-

Carte 20ans20francs : 7.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T20:25:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:25:00+02:00

Cinq performeur·euses entrent dans une fresque médiévale : poses figées, corps sculptés, images sacrées. Sauf qu’ici, les tableaux ne vont pas rester tranquilles. Ils se déplient, se dérèglent, s’échappent.

Peu à peu, la scène se transforme en épopée : pop médiévale, chants, discussions sur les corps, danses qui glissent du rituel au concert.

Avec l’historien Clovis Maillet, le collectif Foulles part à la recherche des failles queer de l’Histoire : celles qui laissent passer d’autres récits, d’autres identités, d’autres manières d’exister.

Quand le Moyen Âge craque, tout ce qu’on croyait figé commence à bouger.

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Le collectif Foulles est la rencontre entre cinq ami·es, danseur·euses qui jouent sur les homonymes de leur nom, la figure d’idiot, un plein d’énergie et de pratiques. Dans leur travail se croisent pêle-mêle et sans hiérarchie leurs passions les plus diverses: la musique pop, le comique de répétition, le Moyen-Âge mais aussi les bâtons de feu, la couture, l’opéra, les sapes, le break, les coupes de cheveux insolites ou encore les objets miniatures et ceux démesurément grands. À ce jour, le collectif a créé quatre pièces: Song for four people and one bench (2019), A prayer before the crack of dawn (2020), Medieval Crack (2022) et Le cerveau mou de l’existence (2024). Cette dernière est finaliste de Premio et s’est créée au Festival Belluard en collaboration avec l’historien Clovis Maillet.

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Concept, chorégraphie : Collectif Foulles : Collin Cabanis, Auguste de Boursetty, Délia Krayenbühl, Emma Saba & Fabio Zoppelli

Performance : Collin Cabanis, Auguste de Boursetty, Délia Krayenbühl, Clovis Maillet, Fabio Zoppelli

Montage musical : Nygel Panasco

Régie : Redwan Reys

Regard extérieur : Lisa Laurent, Emma Saba

Référent médiéval : Clovis Maillet

Production et diffusion : Maxine Devaud /oh la la – performing arts production

Coproduction : Belluard Bollwerk

Soutiens : Etat de Fribourg, Loterie Romande, Schweizerische Interpretenstiftung SIS, PREMIO – Prix d’encouragement pour les arts de la scène avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, de la Fondation Ernst Göhner et du Pour-cent culturel Migros

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629414 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Danse – accueil de Collectif Foulles

Clay Studio