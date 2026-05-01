Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Art’Ata! Muizon

Muizon

Médiévales de Champagne Cie Art’ata!

Art’Ata! 15 route Nationale Muizon Marne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Chaque jour, le parc ouvre ses portes de 12h à 19h.

Durant ce temps, vous pouvez visiter un campement médiéval et profiter d’un marché artisanal et des animations médiévales.

Le rendez-vous à ne pas manquer est le Grand Spectacle de Chevalerie à 16h. Vous y verrez des combats, de la voltige, des cascades et surtout beaucoup d’humour !

Tarifs du parc

– Plein 19€

– Réduit* 14€

– Pass famille 3 personnes 45€

– Pass famille 5 personnes 69€

*Réduit enfants moins de 12 ans, groupes +10 personnes, PMR, membres de CAA, détenteurs Carte Jeune Européenne.

Le samedi 23 mai, à partir de 19h a lieu le Banquet du Comte.

C’est un dîner-spectacle médiéval où vous êtes conviés à dîner à la table du Comte.

Le repas est composé d’entrées, plats, fromage et dessert. Le tout dans une ambiance médiévale et conviviale !

Tarifs du banquet

– Adulte 48€

– Enfant (moins 15 ans) 24€

Sur place

– Billetterie

– Restauration

– Buvette

– Boutique .

Art’Ata! 15 route Nationale Muizon 51140 Marne Grand Est info@artata.fr

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English : Médiévales de Champagne Cie Art’ata!

L’événement Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Muizon a été mis à jour le 2026-05-07 par Reims Tourisme & Congrès