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Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Art’Ata! Muizon

Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Art’Ata! Muizon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Art'Ata!

Adresse : 15 route Nationale

Ville : 51140 Muizon

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 14 14 14 Supplément Tarif réduit

Muizon

Médiévales de Champagne Cie Art’ata!

Art’Ata! 15 route Nationale Muizon Marne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Chaque jour, le parc ouvre ses portes de 12h à 19h.
Durant ce temps, vous pouvez visiter un campement médiéval et profiter d’un marché artisanal et des animations médiévales.
Le rendez-vous à ne pas manquer est le Grand Spectacle de Chevalerie à 16h. Vous y verrez des combats, de la voltige, des cascades et surtout beaucoup d’humour !

Tarifs du parc
– Plein 19€
– Réduit* 14€
– Pass famille 3 personnes 45€
– Pass famille 5 personnes 69€
*Réduit enfants moins de 12 ans, groupes +10 personnes, PMR, membres de CAA, détenteurs Carte Jeune Européenne.

Le samedi 23 mai, à partir de 19h a lieu le Banquet du Comte.
C’est un dîner-spectacle médiéval où vous êtes conviés à dîner à la table du Comte.
Le repas est composé d’entrées, plats, fromage et dessert. Le tout dans une ambiance médiévale et conviviale !
Tarifs du banquet
– Adulte 48€
– Enfant (moins 15 ans) 24€

Sur place
– Billetterie
– Restauration
– Buvette
– Boutique   .

Art’Ata! 15 route Nationale Muizon 51140 Marne Grand Est   info@artata.fr

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English : Médiévales de Champagne Cie Art’ata!

L’événement Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Muizon a été mis à jour le 2026-05-07 par Reims Tourisme & Congrès

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