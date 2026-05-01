Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Art’Ata! Muizon
Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Art’Ata! Muizon samedi 23 mai 2026.
Muizon
Médiévales de Champagne Cie Art’ata!
Art’Ata! 15 route Nationale Muizon Marne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Chaque jour, le parc ouvre ses portes de 12h à 19h.
Durant ce temps, vous pouvez visiter un campement médiéval et profiter d’un marché artisanal et des animations médiévales.
Le rendez-vous à ne pas manquer est le Grand Spectacle de Chevalerie à 16h. Vous y verrez des combats, de la voltige, des cascades et surtout beaucoup d’humour !
Tarifs du parc
– Plein 19€
– Réduit* 14€
– Pass famille 3 personnes 45€
– Pass famille 5 personnes 69€
*Réduit enfants moins de 12 ans, groupes +10 personnes, PMR, membres de CAA, détenteurs Carte Jeune Européenne.
Le samedi 23 mai, à partir de 19h a lieu le Banquet du Comte.
C’est un dîner-spectacle médiéval où vous êtes conviés à dîner à la table du Comte.
Le repas est composé d’entrées, plats, fromage et dessert. Le tout dans une ambiance médiévale et conviviale !
Tarifs du banquet
– Adulte 48€
– Enfant (moins 15 ans) 24€
Sur place
– Billetterie
– Restauration
– Buvette
– Boutique .
Art’Ata! 15 route Nationale Muizon 51140 Marne Grand Est info@artata.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiévales de Champagne Cie Art’ata!
L’événement Médiévales de Champagne Cie Art’ata! Muizon a été mis à jour le 2026-05-07 par Reims Tourisme & Congrès