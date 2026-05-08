Méditation avec Léa Les Bucoliques Le Tréport
Méditation avec Léa Les Bucoliques Le Tréport jeudi 28 mai 2026.
Le Tréport
Méditation avec Léa
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:30:00
fin : 2026-05-28 11:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Méditation avec Léa. 30 minutes de méditation guidée, 30 minutes d’échanges. 5€ boisson comprise. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Méditation avec Léa
L’événement Méditation avec Léa Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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